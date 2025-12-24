Аморим назвал хорошую сторону в потере Фернандеша

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что у отсутствия с травмой капитана Бруну Фернандеша есть хорошая сторона.

В минувшее воскресенье против "Астон Виллы" Фернандеш получил травму мягких тканей, и теперь Бруну придется пропустить несколько матчей, начиная с "Ньюкасла" на Boxing Day.



"Юнайтед" всегда был очень зависим от Фернандеша, поэтому Аморим надеется, что отсутствие португальского полузащитника заставит прибавить других игроков — и в плане игровых действий, и в плане лидерских качеств.



"Невозможно заменить Бруну. Но этим утром я сказал команде, что нам нужно взять хорошее из этой ситуации, если здесь есть хорошее, и многие люди должны прибавить".



"Дело не только в созидании. При каждом стандарте он является тем парнем, который организует команду, и это хорошая возможность для каждого прибавить. Мы не можем полагаться на одного игрока во всем".



"Иногда мы полагаемся на Бруну в плане организации и созидания. Бруну, Бриан (Мбемо) и Амад (Диалло) — это огромная потеря для команды при стандартах.



"Это хорошая возможность для Личи (Мартинеса), Люка Шоу и всех парней, чтобы прибавить и увеличить количество лидеров в коллективе".



"У нас есть другие игроки. Возможно, нам нужно найти способы строить свою игру иначе", — цитирует Аморима Sky Sports.