Эстевао и Делап снова готовы играть за "Челси"

Лиам Делап и Эстевао Виллиан Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что вингер Эстевао Виллиан и нападающий Лиам Делап готовы вернуться к выступлениям за клуб после травм.

Из-за мышечной травмы Эстевао пропустил два последних матча "Челси", тогда как Делап отсутствовал с безголевой ничьей против "Борнмута" 6 декабря, когда Лиам повредил свое плечо.

Возвращение Делапа ожидалось позже, однако Лиам уже полностью здоров и готов сыграть против "Астон Виллы", как и Эстевао.

"Он (Эстевао) вернулся, он доступен на субботу. Он, а также Лиам Делап".

"Вернулся ли Делап раньше срока? Нет, мы точно не знали, сколько он будет отсутствовать. Но он доступен на субботу, как и Эстевао, и я очень рад за обоих", — цитирует Мареску Sky Sports.




Метки Делап, травмы, Челси, Эстевао

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 167


Поиск: