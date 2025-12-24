Слот: "По открытой игре "Ливерпуль" — номер один в лиге"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команда является лучшей в Премьер-Лиге по открытой игре, без учета стандартных положений.

В этом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" забил после стандартов только три гола, а пропустил — 11. Несмотря на это, "красные" имеют одинаково количество очков с замыкающим топ-4 "Челси".



Игра "Ливерпуля" при стандартах огорчает Слота, ведь является серьезной помехой к попаданию в Лигу Чемпионов.



"Я знаю важность попадания в топ-4. Это становится все важнее и важнее, и поэтому нас так раздражают наши текущие результаты".



"Мы разочарованы, где мы пока что находимся в этом сезоне, потому что за половину прошлого сезона мы не пропустили ни одного гола после стандартов".



"Невозможно быть в топ-4, топ-5 с таким балансом голов после стандартов. О победе в лиге я даже не говорю".



"Мы являемся единственной командой из верхней части таблицы с отрицательным балансом (забитых и пропущенных голов после стандартов) — он не просто отрицательный, а минус восемь, но у нас все равно одинаковое количество очков с четвертым местом".



"Но если у нас это минус восемь, то у "Челси" плюс восемь (на самом деле +4), а "Арсенал" и "Юнайтед" далеко впереди (по +10), и это говорит о том, насколько особенным является наше количество очков при таком балансе".



"Все мы знаем, что по открытой игре мы являемся номер один в лиге", — цитирует Слота The Independent.