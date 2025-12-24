Мареска: "Палмер готов на 90 минут"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его полузащитник Коул Палмер готов целиком сыграть матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в субботу.

Ранее в декабре Палмер вернулся в строй после более чем двух месяцев в лазарете, и тех пор Коул еще ни разу не сыграл все 90 минут матча.



Однако после 79 минут, сыгранных Палмером против "Ньюкасла" в минувший уикенд, Мареска чувствует, что Коул набрал оптимальные кондиции.



"Да, думаю, он готов на 90 минут. Прогресс игрока (после травмы) — это 45 минут, один час, 70 минут. Он уже сыграл один час против "Эвертона". Он сыграл более 70 минут против "Ньюкасла". Думаю, прогресс налицо", — цитирует Мареску Evening Standard.