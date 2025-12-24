Балеба хочет стать лучшим полузащитником в мире

Полузащитник "Брайтона" Карлос Балеба заявил, что хочет стать лучшим в мире на своей позиции.

Балеба достаточно нестабильно начал этот сезон, однако "Брайтон" по-прежнему надеется сделать Карлоса своей очередной крупной продажей в будущем.



Сам Балеба полон амбиций и старается изучать игру некоторых из лучших полузащитников настоящего и прошлого вроде Поля Погба, Тиаго Алькантары, Серхио Бускетса и Кевина Де Брюйне. Карлос надеется, что выступление за сборную Камеруна на Кубке Африки приблизит его к своей цели.



"Я смотрю много нарезок с их игрой. Я смотрю, как они занимают позицию и сканируют поле. Но я стараюсь быть Карлосом Балеба".



"Мои амбиции в том, чтобы стать лучшим полузащитником в мире. Я просто хочу упорно трудиться, получать советы и заимствовать вещи у других полузащитников — и не только в Премьер-Лиге, потому что я и так многому научился здесь".



"Я учусь у Родри и других, но также я стараюсь делать это у игроков из-за пределов Премьер-Лиги. Вроде Витиньи или Жоау Невеша из Лиги 1".



"В Ла Лиге это Хави, Иньеста, Бускетс. Я стараюсь учиться каждый день. Я смотрю их на ютубе".



"Я хочу показать свою лучшую игру на этом Кубке Африке. Я хочу показать людям, что хочу стать лучшим полузащитником в мире. Я хочу стать лучшим полузащитником в Африке, как был Яя Туре", — сообщил Балеба Sky Sports.