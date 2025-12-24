Рэшфорд раскрыл свой план на будущее

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд подтвердил свое намерение получить постоянный контракт в испанской "Барселоне" после окончания аренды.

Этот сезон 28-летний Рэшфорд проводит за "Барселону" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", забив шесть голов и отдав восемь результативных передач в рамках Ла Лиги и Лиги Чемпионов.



Рэшфорд отлично себя чувствует в "Барселоне", которой принадлежит опция выкупа за 26 миллионов фунтов, и возвращаться в родной клуб не собирается.



"Мое будущее? Я хочу остаться в "Барселоне". Такова моя цель. Но это не та причина, которая заставляет меня упорно тренироваться и стараться изо всех сил".



"Цель — побеждать. "Барселона" — огромный и замечательный клуб, заточенный на завоевание трофеев", — сообщил Рэшфорд Sport.