"Челси" мог купить Семеньо за 2 млн. фунтов

"Челси" мог приобрести нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо всего за 2 миллиона фунтов в 2019 году, но отказался переплачивать.

Накануне стало известно, что "Челси" сделал запрос насчет Семеньо, но сразу же решил не продолжать переговоры о покупке Антуана, который доступен для трансфера в январе за 65 млн. фунтов.



"Челси" имеет давний интерес к Семеньо. Антуан оказался на радаре у "синих", еще когда выступал за "Ньюпорт" из Лиги Два на правах аренды из "Бристоль Сити", сообщает talkSPORT.



Семеньо, которому на тот момент было 19 лет, забил шесть голов в 32 матчах за "Ньюпорт", и "Челси" настолько продвинулся в переговорах с "Бристоль Сити", что предложил за Антуана 1 млн. фунтов.



Однако "Бристоль Сити" отклонил предложение "Челси", запросив вдвое больше, и "синие" завершили переговоры. В результате Антуан задержался в клубе до января 2023, когда был продан в "Борнмут" за 10 млн. фунтов.