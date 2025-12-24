"Юнайтед" отложит решение по Зиркзее

"Манчестер Юнайтед" собирается отложить решение по нападающему Джошуа Зиркзее до поздней части зимнего трансферного окна.

В этом сезоне 24-летнему Зиркзее отчаянно не хватает игровой практики, что создает угрозу попаданию Джошуа в заявку сборной Голландии на Чемпионат Мира следующим летом.



Однако в данный момент — из-за травм и Кубка Африки — главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим испытывает острый дефицит игроков и даже был вынужден устроить дебют 18-летним Джеку Флетчеру и Ши Лейси против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье.



Поэтому решение о том, будет Зиркзее позволено уйти в январе или нет, "Юнайтед" примет позже, ближе к концу января. К Джошуа существует интерес со стороны "Вест Хэма" и "Ромы", но на уровне клубов никаких контактов пока не было, утверждает ESPN.



Рассматривая предложения по Зиркзее, "Юнайтед" будет исходить из своей оценки Джошуа в 30.5 млн. фунтов.