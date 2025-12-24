Инкапье пополнил лазарет "Арсенала"

Защитник Пьеро Инкапье пополнил список потерь "Арсенала" с травмой.

Инкапье, приглашенный минувшим летом из "Байера", проявил себя с лучшей стороны в последние недели, подменяя травмированных Габриэля Магальяэса и Кристиана Москеру.



Однако сейчас сам Инкапье получил травму — предположительно, плеча. В результате Пьеро не попал в заявку "Арсенала" на матч Кубка Лиги против "Кристал Пэлас" накануне вечером, до которого он семь раз подряд выходил в стартовом составе.



После одержанной в серии пенальти победы главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил потерю Инкапье, а также сообщил о возникших у вингера Габриэля Мартинелли проблемах со здоровьем.



"В случае с Мартинелли это больше ушиб, и ему не было комфортно продолжать во втором тайме".



"Что касается Пьеро, то это нечто другое, потому что он получил травму против "Эвертона", — цитирует Артету Sky Sports.