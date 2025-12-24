Ираола: "Не хочу терять Семеньо"

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола заявил, что не хочет терять нападающего Антуана Семеньо в зимнее трансферное окно.

В период с 1 по 10 января Семеньо может быть выкуплен у "Борнмута" за 65 миллионов фунтов.



Ираола понимает, что его клуб бессилен помешать уходу Семеньо, однако Андони хочет сохранить своего ключевого игрока и уверяет что спекуляции не влияют на Антуана.



"Прямо сейчас Антуан Семеньо с нами. Сегодня он тренировался с нами и был очень хорош".



"Я понимаю, что вокруг Антуана много шума. Но мне важно, чтобы это не влияло на него и его игру, и мы наблюдаем, что его игра не страдает от этого. Он очень сосредоточен на выступлении за команду, и я надеюсь, мы сможем сохранить его здесь".



"Есть ситуации, которые мы не можем контролировать, но прямо сейчас Антуан наш игрок, и он продолжит выступать за нас. Если вы спросите меня, то я не хочу терять его, определенно не хочу. Но, как мы всегда говорим, никогда не знаешь, что случится, когда трансферное окно открыто".



"На мой взгляд, Антуан играет очень хорошо. И не только в паре последних матчей, в которых он забил. Он демонстрирует очень хороший уровень стабильности с начала сезона".



"Были моменты, когда он не забивал, но он все равно очень ценен для нас. В конце концов мы требуем не только результативных действий — он дает нам гораздо больше. Это не секрет, что он игрок огромной важности для нас", — цитирует Ираолу The Independent.