Семь вещей, что мы узнали в 17-м туре

"Арсенал" добыл очередные "скучные" три очка, "Манчестер Сити" продолжает оказывать давление на лидера, а "Кристал Пэлас" не выдерживает испытание плотным календарем. Об этом и не только — в традиционных итогах очередного тура в английской Премьер-Лиге.





Роджерс и Эмери делают разницу для "Астон Виллы"



Могут ли результаты вводить в заблуждение? Победная серия "Астон Виллы" продолжилась в матче с "Манчестер Юнайтед", но так же продолжились и мучительные сомнения. По нескольким показателям они были слабее соперника — меньше ударов (12-15), меньше владения мячом (43-57), меньше опасных моментов (2-3).



Как обычно в последнее время для "Виллы", победа была неочевидной. Но поединки выигрываются не статистикой. Они выигрываются благодаря сплоченной командной работе, умному управлению игрой и индивидуальному таланту — и у "Виллы" есть все три составляющие.



Морган Роджерс — возможно, их единственная звезда, но он приносит результаты, как Санта-Клаус. Унаи Эмери — хитрый, закаленный в боях, на пять лет старше Рубена Аморима. Если Роджерс воспользовался наивностью Лени Йоро, то, вероятно, потому, что Эмери заметил, что Йоро не является правым защитником, и сказал Роджерсу проверить его. Талант и управление, работающие вместе.



Аморим продолжает не оправдывать ожиданий



Когда 25 октября "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" со счетом 4:2, их болельщики снова начали верить. Команда одержала три победы подряд впервые под руководством Рубена Аморима. Она поднялась на четвертое место. И все победы были хорошими — над "Брайтоном" (одной из многих команд, с которыми "Юнайтед" традиционно сложно), "Ливерпулем" (на выезде!) и "Сандерлендом" (дома, против клуба, вышедшего в высший дивизион, но все же — с комфортным счетом).



Сенне Ламменс был уверен в себе, Бриан Мбемо выглядел ярко, а Фрэнк Илетт с нетерпением ждал стрижки. Но затем "Юнайтед" вернулся к привычным вещам. Восемь матчей, две победы, множество упущенных возможностей.



На "Вилла Парк" они были лучшей командой, но так и не смогли победить. Да, Матеус Кунья забил хороший гол, но он также упустил верный шанс. Да, "Юнайтед" не повезло с травмами (Кобби Майну, затем Бруну Фернандеш), но они пропустили легкие голы. После 13 месяцев в Англии Аморим все еще не понял, как побеждать.



"Арсенал" и "Эвертон" имеют схожие проблемы в атаке



Настроение болельщиков перед матчем "Эвертон" — "Арсенал" было рождественским, но явное отсутствие качества в последней трети поля сделало вечер на стадионе "Хилл Дикинсон" довольно скучным.



Для "Эвертона" это не было неожиданностью, учитывая отсутствие Кирнана Дьюсбери-Холла и Илимана Ндиайе, а также то, что Джек Грилиш не смог в одиночку вдохновить всю команду. Во многих отношениях удивительно, что команда Дэвида Мойеса занимала пятое место в таблице две недели назад, учитывая, что весь сезон она играет без достойного нападающего.



Для "Арсенала" и Микеля Артеты, хотя он наслаждался заслуженной победой и возвращением на вершину таблицы, этот недостаток должен вызывать не меньшую озабоченность, учитывая их планы на титул Премьер-Лиги. Артета настаивал, что благодаря усердному труду и настойчивости разрыв в очках неизбежно увеличится. Но для команды, которая может выпускать в стартовом составе Букайо Сака и Мартина Эдегора, оставляя Эберечи Эзе, Итана Нванери и Нони Мадуэке на скамейке запасных, еще немного рано в сезоне полагаться на минимальные победы.



Гвардиола не дает футболистам "Сити" расслабиться



На Рождество Пеп Гвардиола будет следить за весами, чтобы убедиться, что игроки "Манчестер Сити" не переели во время праздников. После субботней победы над "Вест Хэмом" он сказал: "Завтра тренировка — игроки попросили выходной, а я сказал: "Нет, потому что вы играли недостаточно хорошо".



"Поэтому восстановление, тренировка для тех, кто не играл, и после трех дней отдыха — два дня на подготовку к матчу с "Ноттингем Форест". Вчера их взвесили, и все игроки показали свой лучший вес. Они вернутся 25-го, и я буду следить за тем, сколько килограммов они наберут — не наберут ли они лишнего. Представьте, что один игрок вернется с тремя лишними килограммами. Он останется в Манчестере, не поедет в Ноттингем".



Гвардиола пояснил, как команда может прибавить. "Я хорошо читаю игру, вижу, где есть свободное пространство — если бы игроки были в этих позициях, мы могли бы создать больше моментов". Сам же Гвардиола планирует отдыхать: "У меня отпуск с семьей и шампанское. В воскресенье я еду в Барселону — рекомендую, там отличная еда".



Травма Исака омрачила первые позитивные моменты в его игре



Гол Исака в матче с "Тоттенхэмом" на несколько славных секунд дал ощущение, что Александер, наконец-то, проявил себя. Именно за это "Ливерпуль" и заплатил за него такие деньги — чтобы он разбивал плотные оборонительные редуты своими движениями и разнообразием завершающих ударов, а уверенность, с которой он забил после точного паса Флориана Вирца, была многообещающей.



Поэтому его немедленный уход с поля, ставший результатом опрометчивой попытки Микки Ван де Вена предотвратить гол, вызвал огромную озабоченность у Арне Слота и разочарование у всех нейтральных болельщиков, которые хотели бы увидеть, как этот необыкновенный талант снова выходит на полную мощность.



Исак получил перелом ноги, уже перенес операцию, и ему предстоит длительный период восстановления. Это будет серьезным ударом для команды Слота, которая подкралась к четверке лидеров, собрав шесть матчей кряду без поражений, включавших первые голы Исака в Премьер-Лиге в составе "Ливерпуля". Судьба "красных" в этом сезоне, похоже, связана с судьбой их инвестиции в 125 миллионов фунтов.



"Вулверхэмптону" остается только избежать позора в этом сезоне



Вторая выездная победа "Брентфорда" в Премьер-Лиге в этом сезоне принесла облегчение Киту Эндрюсу. Но вместо того, чтобы праздновать, Эндрюс посочувствовал "Вулверхэмптону" — клубу, в который он пришел в 16 лет.



"Я провёл здесь девять лет, 20% своей жизни", — сказал он. Ситуация "Вулверхэмптона" более чем плачевна. Opta оценивает — возможно, с большой долей оптимизма — их шансы на вылет в 99,17%, оставляя им только возможность скрасить свое безнадежное положение.



Соотечественник Эндрюса, ирландец Мэтт Дохерти, безжалостно описал судьбу, которая ждет игроков "Вулверхэмптона": "Хотим ли мы, чтобы нас запомнили как тех, кто боролся до конца сезона, или как трусов, выбравших легкий путь, возможно, пытавшихся уйти в январе, как тех, кто не борется и не тренируется, позволяя другим занять свое место?"



Незабитый пенальти Йоргена Ларсена в конце матча добавил сожалений — норвежец и без того был в немилости у болельщиков за то, что хотел уйти летом. Любые связи между болельщиками и игроками почти так же разрушены, как и связи с владельцами клуба.



"Пэлас" расплачивается за недостаточную глубину состава



Оливер Гласнер не смог найти практически никаких положительных моментов после разгрома в Лидсе в субботу вечером, но клуб в целом был рад тому, что выпускник академии Джоэл Дрейкс-Томас вышел на замену на 85-й минуте и стал самым молодым игроком "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге в возрасте 16 лет и 194 дней, побив рекорд Дэвида Озо (17 лет и 260 дней).



Дрейкс-Томас настолько молод, что ему понадобилась футболка без спонсора, поскольку игроки младше 18 лет не могут рекламировать букмекерские конторы. Игрок с номером 10 отыграл 90 минут в четверг в Лиге Конференций и не выглядел неуместным, воспользовавшись напряженным графиком "Пэлас", чтобы показать, что он готов для основы.



Продвижение Дрейкс-Томаса также свидетельствует о недостатке опытных игроков в составе "Пэлас", что вызвано неудачным подбором игроков минувшим летом, травмами и отъездом Исмаилы Сарра на Кубок Африки. Гласнер разочарован и надеется на улучшение ситуации в январе.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru