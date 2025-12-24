Артета: "Должны были вести в три или четыре мяча"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда не должна была доводить до серии пенальти в четвертьфинальном матче Кубка Лиги против "Кристал Пэлас".

Пропустив от Марка Гехи на пятой компенсированной минуте, "Арсенал" был вынужден определять победителя в противостоянии с "Пэлас" накануне вечером с помощью серии пенальти.



С восьмой попытки Кепе Аррисабалаге все же удалось отразить 11-метровый, благодаря чему "Арсенал" вышел в полуфинал, где сыграет с "Челси".



Артета доволен, что "Арсенал" не дрогнул после гола Гехи, однако Микель считает, что "канониры" могли и должны были обеспечить себе более комфортную концовку.



"Учитывая количество изменений в составе, мы многое показали в плане энергии и мастерства против хорошо организованной команды, которая мало позволяет своим соперникам".



"Мы должны были делать разницу в счете больше. Мы этого не сделали, а дальше случилось то, что может случиться, когда вам противостоит команда, способная навредить вам с помощью стандартного положения. С этим было эмоционально тяжело смириться, но мы сохранили спокойствие и проявили отличное хладнокровие и мастерство в серии пенальти. Я очень рад, что Кепа отразил последний удар".



"Мы должны были делать разницу в счете больше, мы должны были вести в три или четыре мяча, и тогда можно было бы не переживать, что случится на последней минуте".



"Когда вы хотите выигрывать трофеи, все решают действительно маленькие детали, и мы должны уделить внимание каждой детали, чтобы достичь желаемого".



"Вы должны побеждать в разных ситуациях и обстоятельствах. Мы провели два очень сложных матча и смогли их выиграть. Парни заслуживают похвалы за то, что каждые три дня играют на таком уровне", — цитирует Артету The Independent.