"Арсенал" победил "Пэлас" по пенальти и вышел в полуфинал Кубка Лиги
Заключительным полуфиналистом Кубка Лиги стал "Арсенал", только в серии послематчевых пенальти одолевший "Кристал Пэлас".
Относительно победы 0:1 над "Эвертоном" в субботу вечером в стартовом составе "канониров" произошло сразу восемь изменений. Риккардо Калафьори занял позицию центрального защитника, Габриэль Жезус появился с первых минут впервые за 345 дней.
Наставник "орлов" Оливер Гласнер ввел лишь трех свежих игроков в стартовый состав своей команды. Ими оказались Вальтер Бенитес, Жейде Канво и Джефферсон Лерма.
Уже в самом начале матча Нони Мадуэке выскочил один на один, но пробил неудачно, и Бенитес спас гостей.
Вскоре Бенитес также отразил удар Жезуса головой. "Арсенал" наседал, безраздельно владея мячом.
Каким-то непостижимым образом хозяевам так и не удалось забить Бенитесу до перерыва, несмотря на более десятка нанесенных ударов.
Отсидевшись в обороне в первом тайме, с началом второго "Пэлас" внезапно пошел вперед. Адам Уортон слегка не попал в створ с дистанции, а Лерма едва не забросил мяч в ворота из аута.
Постепенно "Арсенал" пришел в себя, а также "канонирам" помогла пауза, вызванная оказанием медицинской помощи Крису Ричардсу, унесенному с поля на носилках.
Хозяева вновь принялись атаковать и на 80-й минуте открыли счет. После подачи Букайо Сака углового мяч застрял в ногах кучи игроков, и Максанс Лакруа, находясь под давлением Вильяма Салиба, совершил автогол — 1:0.
Открыв счет, "Арсенал" продолжил атаковать, но на пятой компенсированной минуте счет внезапно стал равным. Марк Гехи подправил мяч в ворота с близкого расстояния после подачи со штрафного Уортона и скидки Лерма — 1:1.
Развязка случилась в серии пенальти, и здесь из 16 попыток осечку совершил только Лакруа, чей удар был отражен Кепой Аррисабалагой.
"Пэлас" отыгрался благодаря своему первому и единственному в матче удару в створ, однако это не отменяет того факта, что в Кубке Лиги "Арсенал" предстал другой командой, нежели в Премьер-Лиге. "Канониры" решили испытать удачу, и на сей раз им повезло.
"Арсенал" — "Кристал Пэлас" — 1:1 (0:0) победа "Арсенала" в серии пенальти — 8:7
Голы: Лакруа 80 (пен) — Гехи 90.
Серия пенальти: Эдегор (гол) — Матета (гол), Райс (гол) — Девенни (гол), Сака (гол) — Хьюз (гол), Троссард (гол) — Соса (гол), Мерино (гол) — Лерма (гол), Калафьори (гол) — Уортон (гол), Тимбер (гол) — Уче (гол), Салиба (гол) — Лакруа (голкипер).
"Арсенал": Аррисабалага, Тимбер, Салиба, Калафьори, Льюис-Скелли, Нергор, Мерино, Эзе (Эдегор 67), Мадуэке (Сака 67), Мартинелли (Троссард 59), Жезус (Райс 86).
"Кристал Пэлас": Бенитес, Канво (Клайн 45), Ричардс, Лакруа, Гехи, Митчелл (Соса 90), Уортон, Лерма, Пино (Уче 86), Нкетиа (Девенни 45), Матета.
Предупреждение: Кепа.
24.12.2025 01:20
Просмотров: 414
Последние комментарии:
Бенитез МОМ

С Победой Идём дальше

Уродливый шизоид не пробегал?
https://ibb.co/Phhf1y8

Глазнеру нужно было Хендерсона выпускать на пенки, тогда бы в пять ударов уложились с дыркачом Кепой.

Нергор хорош, Жезус на удивление бодрячком почти фулл матч отбегал, я думал что уже не увидим его, но нихрена, пободрее Витяни играет)

ето хорошо, очень даже.
Челси даст нормальную битву заднеприводным калонирам в 2х матчах (ну я надеюсь на это) и выпьет их кровушки немало. Ну и вцелом мне интересно после матча на мосту с меньшенстве еще пару лишних матчей с арсом, ибо тот матч был испорчен.
А гласнеру канешно надо было бы делать замену вратаря на пенки, Хендерсон на пенках оч хорош...но ето было бы несправедливо по отношению к их резервному вратарю, матч он им потащил нормально. Но на пенках мешком оказлся. Кепа впрочем тоже говном был, обычно он на пенках бистит
кароч, ждем полуфиналов, вывески нормальные...то чувство когда полуфиналы кубка лиги это ничем не отличающиеся по уровню матчи чем полуфиналы лч...не вижу щас команд в мире кроме псж и баварки, которые были бы сильнее .

Почему Арс не реализует моменты также как пенальти и стандарты… могли закончить матч в первом тайме…

Не Арсенал победил а Пэлас решил пропустить этих немощей в полуфинал где их износят пенсы

