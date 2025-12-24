"Арсенал" победил "Пэлас" по пенальти и вышел в полуфинал Кубка Лиги

Заключительным полуфиналистом Кубка Лиги стал "Арсенал", только в серии послематчевых пенальти одолевший "Кристал Пэлас".

Относительно победы 0:1 над "Эвертоном" в субботу вечером в стартовом составе "канониров" произошло сразу восемь изменений. Риккардо Калафьори занял позицию центрального защитника, Габриэль Жезус появился с первых минут впервые за 345 дней.



Наставник "орлов" Оливер Гласнер ввел лишь трех свежих игроков в стартовый состав своей команды. Ими оказались Вальтер Бенитес, Жейде Канво и Джефферсон Лерма.



Уже в самом начале матча Нони Мадуэке выскочил один на один, но пробил неудачно, и Бенитес спас гостей.



Вскоре Бенитес также отразил удар Жезуса головой. "Арсенал" наседал, безраздельно владея мячом.



Каким-то непостижимым образом хозяевам так и не удалось забить Бенитесу до перерыва, несмотря на более десятка нанесенных ударов.



Отсидевшись в обороне в первом тайме, с началом второго "Пэлас" внезапно пошел вперед. Адам Уортон слегка не попал в створ с дистанции, а Лерма едва не забросил мяч в ворота из аута.



Постепенно "Арсенал" пришел в себя, а также "канонирам" помогла пауза, вызванная оказанием медицинской помощи Крису Ричардсу, унесенному с поля на носилках.



Хозяева вновь принялись атаковать и на 80-й минуте открыли счет. После подачи Букайо Сака углового мяч застрял в ногах кучи игроков, и Максанс Лакруа, находясь под давлением Вильяма Салиба, совершил автогол — 1:0.



Открыв счет, "Арсенал" продолжил атаковать, но на пятой компенсированной минуте счет внезапно стал равным. Марк Гехи подправил мяч в ворота с близкого расстояния после подачи со штрафного Уортона и скидки Лерма — 1:1.



Развязка случилась в серии пенальти, и здесь из 16 попыток осечку совершил только Лакруа, чей удар был отражен Кепой Аррисабалагой.



"Пэлас" отыгрался благодаря своему первому и единственному в матче удару в створ, однако это не отменяет того факта, что в Кубке Лиги "Арсенал" предстал другой командой, нежели в Премьер-Лиге. "Канониры" решили испытать удачу, и на сей раз им повезло.



"Арсенал" — "Кристал Пэлас" — 1:1 (0:0) победа "Арсенала" в серии пенальти — 8:7



Голы: Лакруа 80 (пен) — Гехи 90.



Серия пенальти: Эдегор (гол) — Матета (гол), Райс (гол) — Девенни (гол), Сака (гол) — Хьюз (гол), Троссард (гол) — Соса (гол), Мерино (гол) — Лерма (гол), Калафьори (гол) — Уортон (гол), Тимбер (гол) — Уче (гол), Салиба (гол) — Лакруа (голкипер).



"Арсенал": Аррисабалага, Тимбер, Салиба, Калафьори, Льюис-Скелли, Нергор, Мерино, Эзе (Эдегор 67), Мадуэке (Сака 67), Мартинелли (Троссард 59), Жезус (Райс 86).



"Кристал Пэлас": Бенитес, Канво (Клайн 45), Ричардс, Лакруа, Гехи, Митчелл (Соса 90), Уортон, Лерма, Пино (Уче 86), Нкетиа (Девенни 45), Матета.



Предупреждение: Кепа.