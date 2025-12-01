"Борнмут" задумывается о возвращении Аке

"Борнмут" задумывается о возвращении защитника "Манчестер Сити" Натана Аке в январе.

Успев сыграть свыше 100 матчей Премьер-Лиги за "Борнмут", летом 2020 Аке был продан в "Сити" за 41 миллион фунтов.



Вместе с "Сити" Аке завоевал множество трофеев, однако в этом сезоне Натан прочно обосновался на скамейке запасных, лишь однажды попав в стартовый состав "горожан" в рамках Премьер-Лиги.



По информации talkSPORT, Аке хочет играть больше, и "Борнмут" готов воспользоваться этой ситуацией, позвав 30-летнего голландца обратно.



"Борнмут" до сих пор в полной мере не оправился от потери Дина Хейсена и Ильи Забарного минувшим летом, а в конце сезона у "вишенок" истекает контракт с Маркосом Сенеси.



Аке также находится на радаре у "Кристал Пэлас", который видит в Натане возможную замену для своего капитана Марка Гехи.