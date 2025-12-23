Семеньо предпочитает "Манчестер Сити"

Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо предпочитает продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

Ранее днем стало известно, что покупать Семеньо в январе передумали "Челси" и "Тоттенхэм", что сузило выбор Антуана до "Манчестер Юнайтед", "Сити" и, возможно, "Ливерпуля".



Как сейчас сообщает The Athletic, Семеньо уже определился со своими предпочтениями и хочет перейти в "Сити". Ключом к решению Антуана является возможность регулярно выигрывать трофеи.



В данный момент еще ничего не согласовано, а трансферное окно открывается только через неделю, но "Сити", как и другие заинтересованные клубы, находится в контакте с лагерем 25-летнего ганца.



Главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле всегда нравилось обладать фланговыми нападающими, способными забить двузначное количество голов за сезон, но ни Жереми Доку, ни Савиньо, ни Оскар Бобб не демонстрируют результативности на уровне своих предшественников вроде Рияда Махреза, Лероя Сане и Рахима Стерлинга.