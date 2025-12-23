"Челси" потерял интерес к Семеньо
"Челси" вышел из числа претендентов на покупку нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в январе.
Лишь во вторник "Челси" сделал свой запрос насчет Семеньо. "Синие" задумались о том, чтобы ускорить свои планы, изначально собираясь пригласить нового нападающего только следующим летом.
"Челси" запросил условия, на которых Семеньо доступен для трансфера в зимнее окно, но затем, утверждает Sky Sports, решил не продолжать переговоры.
Боссы "Челси" уверены, что главный тренер Энцо Мареска располагает составом достаточной глубины и качества, и тратить 65 миллионов фунтов на Семеньо посреди сезона нет необходимости.
Ранее свой интерес к Семеньо также завершил "Тоттенхэм", что делает "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" основными претендентами на 25-летнего игрока сборной Ганы, но мерсисайдцы слегка находятся позади.
23.12.2025 22:00
