"Челси" потерял интерес к Семеньо

"Челси" вышел из числа претендентов на покупку нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в январе.

Лишь во вторник "Челси" сделал свой запрос насчет Семеньо. "Синие" задумались о том, чтобы ускорить свои планы, изначально собираясь пригласить нового нападающего только следующим летом.



"Челси" запросил условия, на которых Семеньо доступен для трансфера в зимнее окно, но затем, утверждает Sky Sports, решил не продолжать переговоры.



Боссы "Челси" уверены, что главный тренер Энцо Мареска располагает составом достаточной глубины и качества, и тратить 65 миллионов фунтов на Семеньо посреди сезона нет необходимости.



Ранее свой интерес к Семеньо также завершил "Тоттенхэм", что делает "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" основными претендентами на 25-летнего игрока сборной Ганы, но мерсисайдцы слегка находятся позади.