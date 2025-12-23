"Рома" обратилась насчет аренды Дисаси

Аксель Дисаси Итальянская "Рома" сделала запрос насчет аренды защитника "Челси" Акселя Дисаси на вторую половину сезона.

Дисаси не сыграл ни минуты в этом сезоне и даже не является частью первой команды "Челси", хотя во время международного перерыва в ноябре наставник "синих" Энцо Мареска ненадолго привлек Акселя к тренировкам со своими игроками.

Дисаси почти наверняка покинет "Челси" в январе, и вопрос лишь в том, куда отправится Аксель, который минувшим летом хотел только в "Монако", отказав "Борнмуту" и "Вест Хэму".

По информации talkSPORT, сейчас начет Дисаси обратилась "Рома", но клуб Серии рассматривает лишь возможность аренды 27-летнего француза.

Нюанс с том, что у "Челси" заняты все шесть слотов для отправки игроков в аренду за рубеж. Чтобы Дисаси присоединился к "Роме", "синие" могут воспользоваться своей опцией по досрочному возвращению Аарона Ансельмино из дортмундской "Боруссии".




Метки Дисаси, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2025 21:00

Последние комментарии:




  1. dembo 23.12.2025 21:09 # dembo
    Только продажа
    Либо кидайте 5 лямов за аренду на полгода, как Вилла
    Уехехх

