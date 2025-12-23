"Рома" обратилась насчет аренды Дисаси

Итальянская "Рома" сделала запрос насчет аренды защитника "Челси" Акселя Дисаси на вторую половину сезона.

Дисаси не сыграл ни минуты в этом сезоне и даже не является частью первой команды "Челси", хотя во время международного перерыва в ноябре наставник "синих" Энцо Мареска ненадолго привлек Акселя к тренировкам со своими игроками.



Дисаси почти наверняка покинет "Челси" в январе, и вопрос лишь в том, куда отправится Аксель, который минувшим летом хотел только в "Монако", отказав "Борнмуту" и "Вест Хэму".



По информации talkSPORT, сейчас начет Дисаси обратилась "Рома", но клуб Серии рассматривает лишь возможность аренды 27-летнего француза.



Нюанс с том, что у "Челси" заняты все шесть слотов для отправки игроков в аренду за рубеж. Чтобы Дисаси присоединился к "Роме", "синие" могут воспользоваться своей опцией по досрочному возвращению Аарона Ансельмино из дортмундской "Боруссии".