"Рома" обратилась насчет аренды Дисаси
Итальянская "Рома" сделала запрос насчет аренды защитника "Челси" Акселя Дисаси на вторую половину сезона.
Дисаси не сыграл ни минуты в этом сезоне и даже не является частью первой команды "Челси", хотя во время международного перерыва в ноябре наставник "синих" Энцо Мареска ненадолго привлек Акселя к тренировкам со своими игроками.
Дисаси почти наверняка покинет "Челси" в январе, и вопрос лишь в том, куда отправится Аксель, который минувшим летом хотел только в "Монако", отказав "Борнмуту" и "Вест Хэму".
По информации talkSPORT, сейчас начет Дисаси обратилась "Рома", но клуб Серии рассматривает лишь возможность аренды 27-летнего француза.
Нюанс с том, что у "Челси" заняты все шесть слотов для отправки игроков в аренду за рубеж. Чтобы Дисаси присоединился к "Роме", "синие" могут воспользоваться своей опцией по досрочному возвращению Аарона Ансельмино из дортмундской "Боруссии".
23.12.2025 21:00
