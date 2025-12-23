Томас Франк лишился своего ассистента
Рулевой "Тоттенхэма" Томас Франк лишился своего ассистента Мэтта Уэллса, который возглавил клуб МЛС "Короладо Рэпидз".
Уэллс достался Франку от предшественника Томаса в лице Анге Постекоглу. Мэтт работал с первой командой "шпор" на протяжении последних двух с половиной лет, но никогда не скрывал своих амбиций насчет самостоятельной тренерской карьеры.
Сейчас Уэллс, наконец, дождался своего шанса, заключив контракт с "Колорадо Рэпидз". "Тоттенхэм" решил не стоять на пути у 37-летнего англичанина, несмотря на то, что сезон находится в самом разгаре.
Помимо первой команды "Тоттенхэма", Уэллс также поработал в академии "шпор" и был правой рукой Скотта Паркера в "Фулхэме", "Борнмуте" и "Брюгге".
23.12.2025 20:00
