Слот ожидает, что Исак пропустит "пару месяцев"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот ожидает, что нападающий Александер Исак пропустит "пару месяцев" с переломом ноги.

Накануне вечером "Ливерпуль" подтвердил, что Исак перенес операцию после перелома малоберцовой кости левой ноги.



Слот не ожидает, что Исак задержится в лазарете, но Арне очень недоволен защитником "Тоттенхэма" Микки Ван де Веном, который и нанес эту травму Александеру.



"Эта травма потребует много времени, около пары месяцев. Это большое разочарование для него и, как следствие, для нас".



"На мой взгляд, это было безрассудное единоборство. Я много говорил о единоборстве Хави Симонса, которое, на мой взгляд, было совершенно неумышленным. Я не думаю, что ты когда-либо можешь получить травму в такого рода единоборстве".



"Но единоборство Ван де Вена — в 10 случаях из 10 есть высокая вероятность того, что игрок получит серьезную травму", — цитирует Слота BBC.