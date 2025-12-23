Джеррард открыт к работе в "Ливерпуле"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что открыт к работе в мерсисайдском клубе.

Совсем недавно, когда положение главного тренера Арне Слота выглядело шатким, появились слухи, что в случае расставания с голландским специалистом "Ливерпуль" может позвать Джеррарда в качестве временщика.



В данный момент Джеррард, прежде тренировавший "Рейнджерс", "Астон Виллу" и "Аль-Иттифак" находится без работы, и Стивен признается, что не смог бы отказать родному клубу, какую бы роль ему ни предложили.



"Я буду предельно, предельно честен с вами. Если бы я мог помочь "Ливерпулю" в каком-либо отношении, я бы сделал это в любую минуту каждого дня. Я бы помог им со всем", — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.