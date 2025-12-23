Каррагер: "Семеньо — хороший выход из ситуации для "Ливерпуля"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо может быть хорошим выходом из ситуации с травмой Александера Исака.

Накануне "Ливерпуль" подтвердил, что Исак получил перелом ноги в матче против "Тоттенхэма" и уже перенес операцию.



Потеря Исака на несколько месяцев может заставить "Ливерпуль" активизировать свой интерес к Семеньо, однако для этого, как думает Каррагер, "красные" должны быть абсолютно уверены насчет Антуана.



"Теперь ясно одно: Мо Салах останется в клубе. Также есть хорошие шансы, что Харви Эллиотт вернется из "Астон Виллы".



"Посмотрим, попытается ли "Ливерпуль" пригласить нападающего или другого атакующего игрока роде Семеньо, которого настойчиво сватают в "Ливерпуль" и у которого есть пункт о выкупе в январе".



"Далее у вас есть фланговые игроки роде Салаха и Гакпо, которые много матчей сыграли по центру. И есть молодой Джейден Дэннс".



"Таким может быть выход из ситуации. Если вернуться на несколько лет назад, когда у "Ливерпуля" была реальная проблема в центре обороны, они не стали крупно тратиться на того, кого они не хотели. И они не будут покупать нападающего, которого они по-настоящему не хотят. Если они захотят Семеньо, то это, наверное, хороший выход из ситуации", — цитирует Каррагера Sky Sports.