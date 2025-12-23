Эмери: "Верю в Санчо"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что рассчитывает на вингера Джейдона Санчо во второй половине сезона.

Арендованный у "Манчестер Юнайтед" Санчо пока толком себя не проявил в этом сезоне, отметившись лишь семью появлениями на замену в рамках Премьер-Лиги.



Из-за условий своей аренды Санчо пропустил победу 2:1 против "Юнайтед" в минувшее воскресенье, однако Джейдон вернется в заявку "Виллы" на матч против "Челси", где он провел прошлый сезон.



Несмотря на невыразительную игру Санчо, Эмери верит, что 25-летний англичанин еще сможет проявить себя в "Вилле".



"Джейдон все еще молод, у него была удивительная карьера, и сейчас ему нужно восстановить свою лучшую игру. В этом заключается мой вызов насчет него, а также в этом заключается его вызов насчет меня. Конечно, он не играет минуты, как, я думаю, должен".



"Но что касается второй половины сезона, то я верю в него. Он очень требователен к себе и старается вернуться в свою лучшую форму, чтобы играть за нас".



"В воскресенье мы заканчиваем декабрь и вскоре начинаем январь. Его первым матчем после возвращения будет "Челси". В этом его вызов, я верю в него и надеюсь, мы сможем вернуть его в форму", — цитирует Эмери Football.London.