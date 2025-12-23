"Юнайтед" не позволит Майну уйти после травмы Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" не позволит полузащитнику Кобби Майну покинуть клуб в январе после травмы своего капитана Бруну Фернандеша.

Майну еще не попадал в стартовый состав "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, и ожидалось, что в январе Кобби предпримет попытку уйти хотя бы в аренду, если не по постоянному трансферу.



До недавних пор у "Юнайтед" не было четкой позиции насчет возможного ухода Майну, но теперь, утверждает The Times, ясность насчет будущего Кобби наступила.



Дело в том, что в матче против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье Фернандеш получил травму и теперь будет вынужден пропустить минимум месяц.



Поэтому главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим просто не может позволить себе отпустить Майну в январе, а приглашение другого полузащитника в зимнее окно выглядит маловероятным.