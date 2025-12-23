Светская хроника за вторник

Родриго и Винисиус не приедут в Премьер-Лигу. "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" претендуют на Рубена Невеша. "Тоттенхэм" обратил свой взор на Омара Мармуша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Клубам Премьер-Лиги было сказано, что нападающие Родриго и Винисиус не покинут "Реал" в январе. (TEAMtalk)



"Рома" предложила "Манчестер Юнайтед" взять нападающего Джошуа Зиркзее в аренду за 4.4 млн. фунтов с опцией выкупа за 26.2 млн. фунтов. (Il Messaggero)



"Юнайтед" не исключает приглашение полузащитника в январе и может арендовать Конора Галлахера из "Атлетико". (talkSPORT)



Полузащитник Кобби Майну по-прежнему хочет отправиться в аренду в "Наполи". (talkSPORT)



"Юнайтед" и "Ньюкасл" проявляют интерес к полузащитнику "Аль-Хиляля" Рубену Невешу. (Caught Offside)



"Тоттенхэм" рассматривает нападающего "Манчестер Сити" Омара Мармуша в качестве альтернативы Антуану Семеньо из "Борнмута". (TEAMtalk)



"Тоттенхэм" вышел из борьбы за Семеньо. (Sky Sports)



"Астон Вилла" установила контакт с нападающим "Тоттенхэма" Бреннаном Джонсоном, который также интересен "Кристал Пэлас". (TEAMtalk)



"Челси" готов отправить защитника Акселя Дисаси в "Милан". (Football Italia)



"Челси" и "Сити" заинтересованы в вингере "Лестера" Джереми Монга. (TEAMtalk)



Нападающий "Ромы" Артем Довбик был предложен "Эвертону", "Сандерленду" и "Вест Хэму". (Nicolo Schira)



"Байер" обдумывает приобретение 17-летнего полузащитника "Брайтона" Харри Хауэлла. (Sky Sport Germany)



"Ньюкасл" продолжает переговоры о переходе нападающего Уильяма Осулы в "Айнтрахт" на правах аренды с опцией выкупа. (Sky Sport Germany)



Другое



ФИФА тестирует новую технологию, которая позволит определять офсайды и выход мяча за пределы поля. (BBC)



Фанат "Ливерпуля" отверг обвинения в оскорблении нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо на расовой почве во время матча Премьер-Лиги на "Энфилде" 15 августа. (BBC)



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах принес сборной Египта победу в компенсированное время против Зимбабве, а во время празднования своего гола нанес травму партнеру по команде. (talkSPORT)



Инопланетяне выйдут на контакт с жителями Земли во время Чемпионата Мира следующим летом. (Daily Star)