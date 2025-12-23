"Ливерпуль" охладел к Семеньо

"Ливерпуль", вероятно, не будет покупать нападающего Антуана Семеньо в зимнее трансферное окно.

Семеньо сватали в "Ливерпуль" и раньше, но эти слухи только усилились после того, как Мохамед Салах дал свое скандальное интервью, а Александер Исак получил перелом ноги.



TEAMtalk может подтвердить, что "Ливерпуль" даже провел предварительные переговоры с окружением Семеньо, но затем чемпионы Премьер-Лиги внезапно решили отказаться от приглашения Антуана за 65 миллионов фунтов в январе.



Поведение "Ливерпуля" стало сюрпризом для Семеньо, который был открыт к идее последовать за бывшим спортивным директором "Борнмута" Ричардом Хьюзом в мерсисайдский клуб.



Это позволило "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" выйти в фавориты борьбы за Семеньо, причем "красные дьяволы", как утверждает источник, уверены в приобретении 25-летнего игрока сборной Ганы.



Спортивный директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс называется давним поклонником Семеньо, и "дьяволы" готовы предложить Антуану сразу две роли в команде Рубена Аморима: вингбека и в тройке нападения.



При этом нельзя исключать, что "Ливерпуль" еще поменяет свои планы насчет Семеньо или что в борьбу за Антуана вступят другие клубы.