Каррагер представил символическую сборную первой части сезона Премьер-Лиги 2025/26

Джейми Каррагер Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер составил символическую сборную первой части этого сезона Премьер-Лиги, заодно извинившись перед одним клубом.

Во время эфира в понедельник вечером Каррагер представил телезрителям свою версию символической сборной, определив в полузащиту Деклана Райса из "Арсенала", Гранита Джаку из "Сандерленда" и Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед".

"Я приношу извинения фанатам "Челси". Деклан Райс слегка превосходит Мойсеса Кайседо", — виновато заявил Каррагер.

Джака оказался не единственным представителем "Сандерленда" в команде Каррагера. Джейми также выбрал голкипера "черных котов" Робина Руфса, на счету которого шесть "клин-шитов".

Всего в символической сборной оказались представители семи клубов, включая трех — больше всех — из "Арсенала".

Символическая сборная Премьер-Лиги




23.12.2025

