Каррагер представил символическую сборную первой части сезона Премьер-Лиги 2025/26
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер составил символическую сборную первой части этого сезона Премьер-Лиги, заодно извинившись перед одним клубом.
Во время эфира в понедельник вечером Каррагер представил телезрителям свою версию символической сборной, определив в полузащиту Деклана Райса из "Арсенала", Гранита Джаку из "Сандерленда" и Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед".
"Я приношу извинения фанатам "Челси". Деклан Райс слегка превосходит Мойсеса Кайседо", — виновато заявил Каррагер.
Джака оказался не единственным представителем "Сандерленда" в команде Каррагера. Джейми также выбрал голкипера "черных котов" Робина Руфса, на счету которого шесть "клин-шитов".
Всего в символической сборной оказались представители семи клубов, включая трех — больше всех — из "Арсенала".
23.12.2025 09:00
