Гиггз призвал "Юнайтед" не продавать Фернандеша

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз призвал свой клуб не продавать капитана Бруну Фернандеша.

В своем недавнем интервью Фернандеш заявил, что боссы "Юнайтед" хотели продать его в Саудовскую Аравию минувшим летом.



По слухам, в конце сезона саудовские клубы могут вернуться за 31-летним полузащитником сборной Португалии, которого также сватают в "Баварию".



Однако Гиггз против того, чтобы "Юнайтед" продавал своего лучшего игрока. Райан не променял бы Фернандеша даже на звезду "Астон Виллы" Моргана Роджерса.



"Вы хотите сохранить своих лучших игроков. И он — без тени сомнения — является лучшим игроком "Юнайтед", самым стабильным игроком, он всегда доступен, и он готов принять мяч в любой момент матча".



"Что мне нравится в нем, так это его постоянная готовность сделать рискованный пас, и это отражается на его результативных передачах и созданных момента".



"Ты должен идти на риск. Ну и что, если он не оправдался. Хотя бы ты попытался".



"Я бы предпочел рискнуть, чем не сделать этого и просто отдать пас поперек или назад. Поэтому он тот, кто всегда выделяется".



"Мнения насчет Бруну разделяются, потому что он играет в эру, когда "Юнайтед" не добивается успехов".



"Но вы должны сохранить своих лучших игроков и добавить мастерства к уже имеющимся игрокам".



Он является капитаном, и важно, что он доступен в каждом матче. Он очень редко получает травмы, и это имеет огромную важность".



"Если он будет отсутствовать долгое время, то возникнет вопрос, откуда возьмутся голы и результативные передачи? Кто поведет игроков за собой?"



"Он великолепный профессионал. Он следит за собой. Вы хотите, чтобы ваши лучшие игроки всегда были на поле".



"Если бы все были здоровы и доступны, мы бы, наверное, не были так нестабильны".



"Слушайте, Роджерс — очень талантливый игрок. Но я бы не променял своего лучшего игрока ни на кого. Я не думаю, что "Юнайтед" так уж нуждается в ком-нибудь вроде Роджерса в данный момент. У нас есть Кунья, Мбемо, Фернандеш и Мейсон Маунт, которые могут сыграть на похожих позициях".



"Я бы склонялся к приглашению еще одного полузащитника, который отбирает мяч", — сообщил Гиггз The Sun.