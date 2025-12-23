Каррагер защищает Ван де Вена насчет фола на Исаке
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заступился за защитника "Тоттенхэма" Микки Ван де Вена нанесшего травму нападающему "красных" Александеру Исаку.
Бросившись на Исака, Ван де Вен не смог предотвратить гол в ворота "Тоттенхэма", но при этом нанес травму Александеру, у которого диагностировали перелом ноги.
По словам Каррагера, Ван де Вен не мог позволить Исаку свободно расстрелять ворота. Джейми считает, что самому дорогому игроку в истории Премьер-Лиги просто не повезло.
"Это огромная потеря, потому что я и так думал, что "Ливерпулю" не хватает одного атакующего игрока".
"Со стороны игроков "Тоттенхэма" было много борьбы, и много раз — не очень умной. Я ставлю себя на место Ван де Вена, и я бы, наверное, пошел в такое столкновение".
"Он пытается заблокировать удар, просто дальше следует столкновение. Я не знаю, куда еще он мог деть свою ногу. Он был обязан пойти в это столкновение. Ты не можешь позволить нападающему просто взять и пробить из этого положения".
"Исаку просто не повезло. Это был, наверное, одно из проявлений его настоящего мастерства за "Ливерпуль", — цитирует Каррагера ESPN.
