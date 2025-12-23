Фюллькруг направляется на медобследование в "Милан"
Нападающий "Вест Хэма" Никлас Фюллькруг получил разрешение пройти медицинское обследование в итальянском "Милане".
В своем втором английском сезоне Фюллькруг сыграл только девять матчей во всех соревнованиях и не забил ни одного гола. Никлас не чувствует себя счастливым, твердо решив уйти из "Вест Хэма" в январе.
"Вест Хэм" уже согласился отпустить Фюллькруга в "Милан", который одолжит Никласа до конца сезона без арендной платы, но с полным покрытием зарплаты, а также получит опцию выкупа.
Как сообщает The Athletic, теперь 32-летний игрок сборной Германии направляется в "Милан" на медобследование, чтобы присоединиться к "россонери" с открытием зимнего окна.
Ожидается, что "Вест Хэм" постарается найти замену Фюллькругу в январе. "Молотобойцы" уже сделали запрос насчет Йоргена Ларсена из "Вулверхэмптона".
