Фюллькруг направляется на медобследование в "Милан"

Никлас Фюллькруг Нападающий "Вест Хэма" Никлас Фюллькруг получил разрешение пройти медицинское обследование в итальянском "Милане".

В своем втором английском сезоне Фюллькруг сыграл только девять матчей во всех соревнованиях и не забил ни одного гола. Никлас не чувствует себя счастливым, твердо решив уйти из "Вест Хэма" в январе.

"Вест Хэм" уже согласился отпустить Фюллькруга в "Милан", который одолжит Никласа до конца сезона без арендной платы, но с полным покрытием зарплаты, а также получит опцию выкупа.

Как сообщает The Athletic, теперь 32-летний игрок сборной Германии направляется в "Милан" на медобследование, чтобы присоединиться к "россонери" с открытием зимнего окна.

Ожидается, что "Вест Хэм" постарается найти замену Фюллькругу в январе. "Молотобойцы" уже сделали запрос насчет Йоргена Ларсена из "Вулверхэмптона".




Метки Вест Хэм, Милан, Фюллькруг

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2025 06:00

  1. high-malvern 23.12.2025 06:49 # high-malvern
    Итог
    Безголевая серия на фоне крупного контракта — катастрофа для репутации игрока и клуба. Реакция будет жёсткой:

    от болельщиков — гнев и насмешки;

    от клуба — поиск решений (продажа, аренда, перевод в резерв);

    от СМИ — беспощадная критика.

    (ответить)

