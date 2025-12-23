"Ливерпуль" подтвердил, что Исак получил перелом ноги и перенес операцию

Александер Исак "Ливерпуль" официально объявил, что нападающий Александер Исак действительно получил перелом ноги в матче против "Тоттенхэма" и уже перенес операцию.

Исак повредил свою левую ногу, открывая счет в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшую субботу (1:2).

Исак пострадал в столкновении с защитником "Тоттенхэма" Микки Ван де Веном, который бросился под удар Александера.

МРТ-обследование обнаружило, что Исак получил перелом малоберцовой кости, и в понедельник Александер был успешно прооперирован.

"Ливерпуль" отдельно подчеркивает, что не устанавливает сроки по возвращению Исака в строй, однако Sky Sports ожидает, что счет пойдет на месяцы.

После своего перехода за рекордные для всей Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов из "Ньюкасла" в заключительный день летнего трансферного окна Исак забил три гола за "Ливерпуль". Александер долго набирал форму из-за отсутствия полноценной предсезонной подготовки, а также успел провести некоторое время в лазарете с травмой паха.

Потеря Исака усугубляется тем, что в данный момент Мохамед Салах находится в отъезде, представляя сборную Египта на Кубке Африки. В сложившейся ситуации "Ливерпуль" может быть вынужден выйти на трансферный рынок для приглашения атакующего игрока в январе.




  1. brown-ale 23.12.2025 00:59 # brown-ale
    А где была ВАР, когда этот голландский бегунок фолил на Исаке?

  2. kellborn 23.12.2025 00:59 # kellborn
    Вообще ахуенно, конечно, что вот это не удаление. Но зато когда Хави несильно наступил просто на ногу Ван Дайку - красная

  3. dembo 23.12.2025 00:50 # dembo
    ван де Вена в ЧЕЛСЕЙ, пожалуйста...услышьте меня, ебливые педики Стюард и Винстенли.
    Дайте мне сука 200-300 лямов, которые вы выручите с продаж гавноедов, которых вы накупили в состав типо дисаси бадиашиля гниденса тосина йоргенена джексона, гиу, стерлинга, + тайрика джорджа.....
    и я вам такую конфетку забабахаю , инвалиды, закачаетесь, и еще мне контракт на постоянную работу спорт дира предложите, или как минимум помощника спорт дира.

    Чисто Витя Осеменитель для взлома автобусов и головоебства, чисто МОРГАН РОДЖЕРС и ВАН ДЕ ВЕН

    И ЕБАЛОЧКА СУКА НА СТОЛЕТИЯ ВПЕРЕД, ЧТО даже ебаные фатимульки будут просить о пощаде

  4. dexter 23.12.2025 00:48 # dexter
    Костоломы е6аные...

  5. dembo 23.12.2025 00:45 # dembo
    здоровья топарику.
    Вернеться чтобы ебать ванючих селюков с залупасла

  6. skydreams 23.12.2025 00:41 # skydreams
    не везет сцук мальцу(

  7. electric 23.12.2025 00:29 # electric
    Здоровья КНЯЗЮ!!!
    Вернётся разваливать е6леты

