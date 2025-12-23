"Ливерпуль" подтвердил, что Исак получил перелом ноги и перенес операцию

"Ливерпуль" официально объявил, что нападающий Александер Исак действительно получил перелом ноги в матче против "Тоттенхэма" и уже перенес операцию.

Исак повредил свою левую ногу, открывая счет в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшую субботу (1:2).



Исак пострадал в столкновении с защитником "Тоттенхэма" Микки Ван де Веном, который бросился под удар Александера.



МРТ-обследование обнаружило, что Исак получил перелом малоберцовой кости, и в понедельник Александер был успешно прооперирован.



"Ливерпуль" отдельно подчеркивает, что не устанавливает сроки по возвращению Исака в строй, однако Sky Sports ожидает, что счет пойдет на месяцы.



После своего перехода за рекордные для всей Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов из "Ньюкасла" в заключительный день летнего трансферного окна Исак забил три гола за "Ливерпуль". Александер долго набирал форму из-за отсутствия полноценной предсезонной подготовки, а также успел провести некоторое время в лазарете с травмой паха.



Потеря Исака усугубляется тем, что в данный момент Мохамед Салах находится в отъезде, представляя сборную Египта на Кубке Африки. В сложившейся ситуации "Ливерпуль" может быть вынужден выйти на трансферный рынок для приглашения атакующего игрока в январе.



