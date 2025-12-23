"Ливерпуль" подтвердил, что Исак получил перелом ноги и перенес операцию
"Ливерпуль" официально объявил, что нападающий Александер Исак действительно получил перелом ноги в матче против "Тоттенхэма" и уже перенес операцию.
Исак повредил свою левую ногу, открывая счет в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшую субботу (1:2).
Исак пострадал в столкновении с защитником "Тоттенхэма" Микки Ван де Веном, который бросился под удар Александера.
МРТ-обследование обнаружило, что Исак получил перелом малоберцовой кости, и в понедельник Александер был успешно прооперирован.
"Ливерпуль" отдельно подчеркивает, что не устанавливает сроки по возвращению Исака в строй, однако Sky Sports ожидает, что счет пойдет на месяцы.
После своего перехода за рекордные для всей Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов из "Ньюкасла" в заключительный день летнего трансферного окна Исак забил три гола за "Ливерпуль". Александер долго набирал форму из-за отсутствия полноценной предсезонной подготовки, а также успел провести некоторое время в лазарете с травмой паха.
Потеря Исака усугубляется тем, что в данный момент Мохамед Салах находится в отъезде, представляя сборную Египта на Кубке Африки. В сложившейся ситуации "Ливерпуль" может быть вынужден выйти на трансферный рынок для приглашения атакующего игрока в январе.
А где была ВАР, когда этот голландский бегунок фолил на Исаке?
(ответить)
Вообще ахуенно, конечно, что вот это не удаление. Но зато когда Хави несильно наступил просто на ногу Ван Дайку - красная
(ответить)
ван де Вена в ЧЕЛСЕЙ, пожалуйста...услышьте меня, ебливые педики Стюард и Винстенли.
Дайте мне сука 200-300 лямов, которые вы выручите с продаж гавноедов, которых вы накупили в состав типо дисаси бадиашиля гниденса тосина йоргенена джексона, гиу, стерлинга, + тайрика джорджа.....
и я вам такую конфетку забабахаю , инвалиды, закачаетесь, и еще мне контракт на постоянную работу спорт дира предложите, или как минимум помощника спорт дира.
Чисто Витя Осеменитель для взлома автобусов и головоебства, чисто МОРГАН РОДЖЕРС и ВАН ДЕ ВЕН
И ЕБАЛОЧКА СУКА НА СТОЛЕТИЯ ВПЕРЕД, ЧТО даже ебаные фатимульки будут просить о пощаде
(ответить)
Костоломы е6аные...
(ответить)
здоровья топарику.
Вернеться чтобы ебать ванючих селюков с залупасла
(ответить)
не везет сцук мальцу(
(ответить)
Здоровья КНЯЗЮ!!!
Вернётся разваливать е6леты
(ответить)
