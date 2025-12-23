Руни: "Дьекереш делает больше, нежели вы видите"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что люди недооценивают игру нападающего "Арсенала" Виктора Дьекереша.

В минувшую субботу Дьекереш своим голом обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 над "Эвертоном". Однако Виктор отличился с пенальти, в очередной раз не сумев забить с игры.



Этот гол стал для Дьекереша только седьмым за "Арсенал" с учетом всех соревнований, однако Руни предлагает судить о 27-летнем шведе не только по показателям результативности.



"Он делает немного больше, нежели вы видите. Даже в субботу, он держал в напряжении двух центральных защитников, Тарковски и Майкла Кина. Это создает чуть больше пространства для вашего 10-го номера или ваших фланговых игроков, смещающихся в центр".



"Думаю, он важен для "Арсенала". Он выполняет работу, помогая другим игрокам. Он просто не забивает такого количества голов, как от него ожидают".



"Возможно, вы этого не видите, это не бросается в глаза, но он держит центрального защитника в напряжении. Может ли он играть лучше? Конечно, может. Должен ли он забивать больше, играя за эту команду? Да, должен".



"Но я думаю, если "Арсенал" выиграет лигу, его вклад в это будет большим", — цитирует Руни BBC.