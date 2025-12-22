"Форест" нацелился на Дуайта Макнила

"Ноттингем Форест" определил вингера "Эвертона" Дуайта Макнила в качестве своей цели на зимнее трансферное окно.

Прежде наставник "Форест" Шон Дайч уже дважды тренировал Макнила, с которым ему довелось поработать в "Бернли" и "Эвертоне".



Как сообщает The Telegraph, Дайч снова хочет воссоединиться с Макнилом, предлагая тому перезагрузить свою карьеру после того, как в этом сезоне Дуайт лишь однажды попадал в стартовый состав "Эвертона" в рамках Премьер-Лиги.



Даже если "Эвертон" отпустит 26-летнего англичанина, то это произойдет ближе к концу января, когда Илиман Ндиайе вернется с Кубка Африки, а Киран Дьюсбери-Холл залечит свою травму.



Вообще, потратив почти 200 миллионов фунтов минувшим летом, "Форест" не планирует быть активным на трансферном рынке в январе. Помимо Макнила, "лесники" лишь будут готовы потратиться на нового левого защитника.