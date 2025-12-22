Семеньо может выбрать новый клуб уже сегодня

Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо может принять решение о своем будущем уже сегодня.

Совсем недавно "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" назывались двумя главными претендентами на Семеньо, который может быть выкуплен у "Борнмута" за 65 миллионов фунтов в начале января.



После травмы Александера Исака и в свете неопределенности с долгосрочным будущим Мохамеда Салаха у "Ливерпуля" появилась веская причина вступить в борьбу за Семеньо.



По информации Daily Mail, Семеньо не собирается тянуть с решением насчет своего будущего. Судьба Антуана, чья сборная Ганы не попала на Кубок Африки, может проясниться уже в ближайшие 24 часа.



В этом сезоне Премьер-Лиги 25-летний Семеньо забил восемь голов и отдал три результативные передачи, ранее в декабре отличившись против "Юнайтед".