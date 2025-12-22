Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рискует пропустить минимум месяц с травмой.

С момента своего перехода в "Юнайтед" в январе 2020 Фернандеш пропустил лишь 17 матчей "красных дьяволов" по причине небольших болячек, дисквалификаций и просто отдыха.



На сей раз Фернандеш будет отсутствовать ощутимо дольше. По информации The Telegraph, восстановление португальского полузащитника после травмы мягких тканей займет минимум месяц.



Эту травму 31-летний Фернандеш получил в концовке проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" накануне (2:1), будучи замененным в перерыве.



В данный момент в лазарете "Юнайтед" также находятся Харри Магуайр, Маттейс Де Лигт и Кобби Майну, а Нуссаир Мазрауи, Амад Диалло и Бриан Мбемо выступают за свои сборные на Кубке Африки.