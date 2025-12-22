Артета: "Жезус готов к выходу в стартовом составе"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что нападающий Габриэль Жезус готов к выходу в стартовом составе.

С момента своего возвращения после травмы крестообразных связок колена Жезус успел отметиться тремя появлениями на замену.



Во вторник "Арсенал" сыграет против "Кристал Пэлас" в 1/4 финала Кубка Лиги, и это может быть хорошей возможностью, чтобы выпустить с первых минут 28-летнего бразильца, в декабре прошлого года забившего пять голов в дух матча против "орлов".



"Да, он готов. И по тому, как он выглядит сейчас — не только в матчах, но каждый день на тренировках — можно понять, как сильно он хочет этого. Поэтому он заслуживает вскоре получить шанс".



"Думаю, в этом и заключается главное качество Габи — уметь объединить людей вокруг себя, связывать людей, создавать большую непредсказуемость для соперника".



"В субботу своими действиями он столько раз создал свободное пространство. В этом его главное качество, и нам нужно использовать это".



"С момента своего прихода он придал нам нечто совершенно другое, нежели у нас уже было, и это действительно впечатляло. Затем он перенес ряд тяжелых травм, которые лишили его стабильности, которая нам нужна от столь важного игрока".



"Но теперь он вернулся, он демонстрирует боевой дух, он всегда готов наилучшим образом. Он невероятен, и нам нужно использовать это", — цитирует Артету Sky Sports.