"Вест Хэм" обсуждает покупку Адамы Траоре

"Вест Хэм" ведет переговоры о приобретении вингера "Фулхэма" Адамы Траоре в январе.

За интересом "Вест Хэма" к Траоре стоит главный тренер "молотобойцев" Нуну Эшпириту Санту, знакомый с Адамой по периоду совместной работы в "Вулверхэмптоне".



Возглавляя "Ноттингем Форест", Нуну уже пытался воссоединиться с Траоре, который в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 11 матчей, но лишь на один из них выходил в стартовом составе и при этом не совершил ни одного результативного действия.



Контракт Траоре истекает в конце сезона, поэтому "Фулхэм" открыт к расставанию с 29-летним испанцем в зимнее трансферное окно и готов довольствоваться минимальной компенсацией, сообщает Daily Mail.



Помимо Траоре, целями "Вест Хэма" на январь также являются защитник "Утрехта" Суфьян Эль-Каруани и нападающий "Вулверхэмптона" Йорген Ларсен.