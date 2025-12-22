"Вест Хэм" обсуждает покупку Адамы Траоре
"Вест Хэм" ведет переговоры о приобретении вингера "Фулхэма" Адамы Траоре в январе.
За интересом "Вест Хэма" к Траоре стоит главный тренер "молотобойцев" Нуну Эшпириту Санту, знакомый с Адамой по периоду совместной работы в "Вулверхэмптоне".
Возглавляя "Ноттингем Форест", Нуну уже пытался воссоединиться с Траоре, который в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 11 матчей, но лишь на один из них выходил в стартовом составе и при этом не совершил ни одного результативного действия.
Контракт Траоре истекает в конце сезона, поэтому "Фулхэм" открыт к расставанию с 29-летним испанцем в зимнее трансферное окно и готов довольствоваться минимальной компенсацией, сообщает Daily Mail.
Помимо Траоре, целями "Вест Хэма" на январь также являются защитник "Утрехта" Суфьян Эль-Каруани и нападающий "Вулверхэмптона" Йорген Ларсен.
22.12.2025 18:00
