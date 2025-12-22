"Ливерпуль" не отпустит Салаха после травмы Исака

"Ливерпуль", вероятно, заблокирует уход нападающего Мохамеда Салаха в январе после травмы Александера Исака.

В минувшую субботу Исак получил травму левой ноги, забивая свой гол против "Тоттенхэма", и если опасения насчет перелома подтвердятся, Александер пропустит минимум три месяца.



И если прежде у "Ливерпуля" были мысли насчет возможной продажи 33-летнего Салаха в январе, то теперь уход Мохамеда посреди сезона выглядит крайне маловероятным.



Как сообщает talkSPORT, ссылаясь на близкий к Салаху источник, травма Исака закрывает дверь перед уходом Мохамеда в январе. Клубам из Саудовской Аравии придется отложить свой интерес к игроку сборной Египта до лета.



Напомним, Салах поставил под вопрос свое будущее в "Ливерпуле", раскритиковав клуб и Арне Слота. Впоследствии Мохамед поговорил с главным тренером и смог отметиться появлением на замену до своего отъезда на Кубок Африки.