У Гехи есть джентльменская договоренность с "Ливерпулем"

У капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи есть джентльменская договоренность с "Ливерпулем" насчет своего перехода в мерсисайдский клуб в конце сезона.

Гехи едва не перешел в "Ливерпуль" в заключительный день летнего трансферного окна. "Красные" уже согласовали сделку стоимостью 35 миллионов фунтов, но не смогли ее оформить, потому что "Пэлас" не успел найти замену.



Гехи настойчиво сватают в различные топ-клубы, включая "Баварию" и "Реал", однако Sky Sports, ссылаясь на один свой источник утверждает, что Марк уже сделал свой выбор.



Гехи по-прежнему настроен перейти в "Ливерпуль", однако Марк не покинет "Пэлас" в январе, а дождется, пока станет свободным агентом.



В "Ливерпуле" Гехи может заменить Ибраиму Конате, чей контракт тоже истекает в конце сезона.