"Юнайтед" выбирает между Галлахером и Невешем

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Конора Галлахера из испанского "Атлетико" и Рубена Невеша из саудовского "Аль-Хиляля" в качестве своих целей по укреплению центра поля в зимнее трансферное окно.

"Юнайтед" крупно потратился на трансферы минувшим летом, поэтому возможности "красных дьяволов" в январе будут ограничены.



Однако "Юнайтед" все равно надеется обзавестись новым полузащитником в январе, и для этого у клуба с "Олд Траффорд" есть две реалистичные цели.



По информации The Guardian, Галлахер может обойтись "Юнайтед" в 29-37 миллионов фунтов, а Невеш — в 20 млн. фунтов. В случае с Рубеном проблемой является его зарплата — 350,000 фунтов в неделю.



Еще одним именем в шорт-листе "Юнайтед" был оцениваемый в 40 млн. фунтов Тайлер Адамс, однако американская звезда "Борнмута" выбыл минимум на два месяца, получив травму связок колена в недавнем матче как раз против "дьяволов".