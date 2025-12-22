Руни видит в Райсе следующего капитана сборной Англии

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что полузащитник "Арсенала" Деклан Райс должен стать следующим капитаном сборной Англии.

В минувшую субботу Руни стал свидетелем того, как Райс помог "Арсеналу" одержать победу 0:1 в гостях у "Эвертона", бывшего клуба Уэйна.



Руни остался под впечатлением от игры и лидерских качеств 26-летнего Райса и считает, что Деклан способен достойно заменить Харри Кейна, которому следующим летом исполнится уже 33.



"На мой взгляд, он является тем, кто поджидает, когда Харри повесит бутсы на гвоздь".



"Против "Эвертона" он успевал на поле везде. Наблюдать за тем, как он принимает решения — когда отдать пас, куда отдать пас, какой ногой отдать пас, детали его паса, — было одним удовольствием. Он был абсолютно невероятен".



"Он разделял центральных защитников "Арсенала", забирая у них мяч и действуя как третий центральный защитник, а в следующую минуту он оказывался в чужой штрафной и пытался забить гол. Иногда некоторые вещи, которые он делает, остаются недооцененными".



"Он является правильной фигурой, чтобы заменить Кейна, благодаря своей устремленности, своему характеру. Кажется, что его любят все, кто знает его близко. Он незаменим для сборной Англии", — цитирует Руни BBC.