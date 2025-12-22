Эмери: "Вилла" — не претендент на титул"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его команда не является претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Обыграв "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 накануне "Вилла" оформила свою седьмую подряд победу в Премьер-Лиге.



"Вилла" продолжает дышать в спину "Манчестер Сити" и "Арсеналу", которые находятся в одном и трех, соответственно, очках вперед, однако Эмери понимает, что эти две команды находятся в другой весовой категории.



"Если быть реалистами, у нас есть способности и потенциал, и мы много играли против команд вроде "Арсенала" и "Манчестер Сити". Конечно, мы побеждали их здесь, но при таком количестве игроков высокого уровня они обладают огромным тактическим преимуществом. У нас они тоже есть, но быть впереди таких команд нереально".



"Мы не являемся претендентом. Мы здесь, потому что великолепно сражаемся. Игроки по-настоящему сосредоточены на каждом матче, мы стабильны и следуем установкам. Но мы не являемся претендентом на победу в лиге".



"Конечно, мы были более-менее стабильны на протяжении этих трех лет, и мы занимали места в зоне еврокубков, но нам нужно оставаться скромными и понимать, как мы сможем и дальше набирать очки таким же образом. Мы хотим сохранить этот уровень, оставаясь умными, боеспособными, стабильными и требовательными к себе. Благодаря этому мы будем высоко", — сообщил Эмери Sky Sports.