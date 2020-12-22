Рой Кин: "Рад, что "Юнайтед" наказали"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин признался, что рад поражению "красных дьяволов" от "Астон Виллы".

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 2:1 на "Вилла Парк", не сумев приблизиться к топ-4 Премьер-Лиги.



По мнению Кина, игра "Юнайтед" без мяча против "Виллы" не выдерживает никакой критики. Рой считает, что "дьяволы" были справедливо наказаны соперником.



"У тебя может быть весь талант в мире, но тебе нужно засучить рукава, когда игра становится упорной. Ты должен сказать, что сделаешь свой вклад ради команды".



"Здесь слишком много игроков, которые не делают достаточно. И не только Далот. В двух последних матчах "Юнайтед" пропустил шесть голов. Через несколько дней на "Олд Траффорд" приезжает "Ньюкасл", они будут наслаждаться свободой".



"Эта был уродливый футбол. Мы знаем, что вы можете играть и по-другому, но играть уродливо тоже нужно уметь. Все команды топ-уровня это умеют".



"Вы должны уметь упорно трудиться, вы должны уметь побеждать, играя уродливо. Нужно найти способ делать это".



"По игре без мяча они являются одной из худших команд в лиге. С мячом они хороши, но если ты хочешь стать футболистом топ-уровня, важны твои действия без мяча".



"Юнайтед" срезает углы, слишком рискует, и я рад, что их наказали. Мне нравится видеть, когда наказывают команды, которые рискуют и подводят своих партнеров по команде и фанатов", — цитирует Кина Evening Standard.