Матич считает, что увольнение Сульшера было ошибкой

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что увольнение Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера "красных дьяволов" было ошибкой.

В течение своих пяти сезонов в "Юнайтед" Матич поиграл при четырех различных тренерах: Жозе Моуриньо, Сульшере, Майкле Кэррике и Ральфе Рангнике.



Но особенно Матичу запомнилась работа с Сульшером. По мнению Неманьи, "Юнайтед" был на правильном пути, когда Оле Гуннару указали на дверь в ноябре 2021.



"При нем мы финишировали вторыми и третьими. В команде была такая атмосфера, что мы не были довольным вторым местом, но если посмотреть на результаты сейчас, мы выступали удивительным образом".



"Думаю, Оле заслуживал больше времени, и когда я говорю Оле, я также имею ввиду его штаб, включая Майкла Кэррика и Кирана Маккенну. Они были на правильном пути, чтобы вернуть "Юнайтед" на вершину".



"Конечно, они приняли решение уволить Оле, исходя из пары его последних результатов, но он был удивительным человеком и по своему профилю подходил клубу. Он и его ассистенты понимали футбол — тренировки были идеальны, и каждая маленькая деталь была подготовлена для нас".



"Мне жаль Оле, потому что он был отличный парень, и мы были на пути к чему-то большому. Я не был его первым выбором в полузащите, и мне никогда не нравилось, когда тренер не дает мне играть. Я бы пошел драться с ним".



"Но Оле был тренером, с которым я никогда не дрался. Он сплотил даже игроков, которые не попадали в стартовый состав. Он знал клуб, и фанаты любили его", — сообщил Матич FourFourTwo.