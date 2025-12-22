Светская хроника за понедельник

Антуан Семеньо предпочитает "Ливерпуль". Аксель Дисаси уйдет из "Челси" в январе. "Манчестер Сити" нашел преемника для Родри в "Баварии". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Защитник "Интера" Алессандро Бастони открыт к переходу в "Ливерпуль". (The Telegraph)



Травма Александера Исака может подтолкнуть "Ливерпуль" к выходу на трансферный рынок в январе. Среди целей "красных" значится нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо. (The Telegraph)



В случае ухода из "Борнмута" Семеньо предпочитает отправиться в "Ливерпуль", а не "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити". (The Guardian)



"Бавария" готова выложить 43 миллиона фунтов за капитана "Юнайтед" Бруну Фернандеша. (Fichajes)



"Брайтон" не планирует продавать полузащитника Карлоса Балеба минимум до 2027 года, поэтому "Юнайтед" переключил свое внимание на Адама Уортона из "Кристал Пэлас". (The Times)



"Юнайтед" и "Челси" лидируют в борьбе за 20-летнего нападающего "Палмейраса" Витора Роке, оцениваемого в 44 млн. фунтов. (Sky Sports Switzerland)



"Челси" ищет покупателей на нападающего Николаса Джексона, который в конце сезона вернется из аренды в "Баварии". (Caught Offside)



Голкипер Филип Йоргенсен хочет уйти из "Челси". (TEAMtalk)



Защитник Аксель Дисаси покинет "Челси" в январе. (Fabrizio Romano)



"Челси" надеется выиграть борьбу за 18-летнего полузащитника "Генка" Константиноса Карецаса. (TEAMtalk)



"Сити" рассматривает полузащитника Баварии" Александара Павловича в качестве возможного преемника для Родри. Также за 21-летним немцем следит "Челси". (TEAMtalk)



"Астон Вилла" присоединилась к числу претендентов на защитника "Вулверхэмптона Давида Меллера Волфе. (Football Insider)



"Вилла" следит за голкипером "Барселоны" Марк-Андре Тер Штегеном. (Mundo Deportivo)



"Вест Хэм" исключает продажу своего капитана Джаррода Боуэна в январе. (TEAMtalk)



"Лидс" готов выложить 19 млн. фунтов за вингера "Севильи" Рубена Варгаса. (Orgullo Biri)



Другое



Зинедин Зидан, Лиам Росеньор и Сеск Фабрегас значатся в шорт-листе "Челси" на замену главному тренеру Энцо Мареске. (Caught Offside)



"Фиорентина" не обращалась к "Тоттенхэму" насчет спортивного директора Фабио Паратичи. (Daily Mail)



Фанат "Порт Вейл" умер на матче Лиги Один против "Питерборо". (BBC)



С 2028 Кубок Африки будет проводиться каждые четыре года. (BBC)