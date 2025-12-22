Гвардиола предупредил игроков "Сити" о взвешивании

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил своих игроков, что тех ждет взвешивание после трех дней выходных.

В минувшую субботу "Сити" разгромил "Вест Хэм" со счетом 3:0 и на несколько часов даже захватил лидерство в Премьер-Лиге, однако у Гвардиолы остались претензии к игре своей команды.



Поэтому Гвардиола отказал подопечным в еще одном выходном и предупреждает, что каждый игрок встанет на весы после рождественского застолья.



"Игроки попросили меня о выходном (в воскресенье). Я сказал: "Нет, потому что вы сыграли недостаточно хорошо".



"Поэтому в воскресенье у нас восстановление и тренировка для парней, которые не играли, а после трех дней выходных у них будет два дня на подготовку к "Ноттингем Форест".



"Каждый игрок пройдет взвешивание. Они вернутся 25 числа, и я проконтролирую, сколько килограмм они покажут, чтобы понять, не вернулись ли они толстыми".



"Я хочу посмотреть, в каком состоянии они вернутся после трех дней выходных. Они могут кушать, но я хочу проконтролировать их".



Мне предстоит определить состав на матч с "Ноттингем Форест" 27 числа. Представьте, что один игрок, который сейчас в идеальном состоянии, вернется с тремя лишними килограммами. Он останется в Манчестере. Он не поедет в Ноттингем", — цитирует Гвардиолу The Independent.