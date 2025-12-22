Аморим предостерег МЮ от панических покупок

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим предостерег свой клуб от панических покупок в зимнее трансферное окно.

Отпустив трех игроков на Кубок Африки, дополнительно "Юнайтед" потерял с травмами полузащитников Бруну Фернандеша и Кобби Майну.



Однако после поражения 1:2 от "Астон Виллы" Аморим выразил готовность потерпеть. Рубен не собирается искать краткосрочные решения возникших проблем, ставя под угрозу долгосрочный план развития команды.



"Нам нужно справиться с этим. Мы не можем позволить себе дождаться января, поспешить, наделать ошибок и затем сказать: "Ну, вот, опять одно и то же".



"Я не собираюсь ходить к Джейсону (Уилкоксу, техническому директу) и Омару (Берраде, исполнительному директору) и говорить им: "Нам нужно много игроков". Потому что у нас есть план".



"Если нам придется потерпеть, то клуб прежде всего. Конечно, сейчас такой момент, когда нам нужно набирать очки, но нам нужно находить решения, и мы собираемся следовать своему плану. У вас может быть ощущение, что в данный момент мы будем страдать, но давайте посмотрим", — цитирует Аморима Daily Mail.