Эмери: "Роджерс — наш протагонист"

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери похвалил своего нападающего Моргана Роджерса после победы над "Манчестер Юнайтед".

Своим дублем против "Юнайтед" накануне Роджерс обеспечил "Вилле" победу со счетом 2:1. Подопечные Эмери выиграли все 10 последних матчей, включая семь кряду в Премьер-Лиге.



После матча на "Вилла Парк" Эмери назвал Роджерса главным героем своей команды и признался, что испытывает гордость за 23-летнего англичанина, неделей ранее также дважды огорчившего "Вест Хэм".



"Нам нужна высокая результативность игроков. Сегодня и на прошлой неделе Морган Роджерс сыграл великолепным образом. Он начал сезон без результативных действий, но играл хорошо".



"Он всегда выполняет свое задание, всегда демонстрирует самоотдачу и настрой, играет в каждом матче. Сегодня он сделал то же самое и, конечно, забил. Он наш протагонист".



"Я так рад за него, потому что он боец. Он хороший парень, очень хороший парень. Он обладает огромной преданностью "Астон Вилле", и он демонстрирует действительно великолепный настрой каждый день".



"А когда он демонстрирует такую результативность, как сегодня, мы испытываем огромную гордость — особенно сегодня и особенно за него", — цитирует Эмери The Independent.