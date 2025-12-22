У Исака подозревают перелом ноги
Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак мог получить перелом ноги в матче против "Тоттенхэма".
Исак повредил свою левую ногу, забивая гол в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в минувшую субботу (1:2).
Александеру досталось в столкновении с защитником "шпор" Микки Ван де Веном, который в отчаянном прыжке пытался заблокировать удар оппонента.
Как сообщает Daily Mail, в воскресенье Исак прошел МРТ-обследование, которое не подтвердило опасения насчет разрыва крестообразных связок колена.
Однако травма все равно выглядит очень серьезной. Похоже на то, что Исак мог получить перелом ноги, и в таком случае Александер будет отсутствовать минимум до марта.
