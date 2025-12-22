Аморим подтвердил потерю Фернандеша

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил потерю капитана Бруну Фернандеша с травмой.

Фернандеш получил травму в концовке первого тайма матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье, будучи замененным на Лисандро Мартинеса в перерыве.



После поражения со счетом 2:1 Аморим посетовал на обилие травм, а также предположил, что отсутствие Фернандеша продлится недели.



"Это действительно странно. В этом году нас так много проблем, особенно в это время, но нам нужно справиться с этим".



"Это травма мягких тканей. Думаю, он пропустит некоторое количество матчей, но я не знаю точно. Давайте посмотрим. Я не хочу говорить о том, что ты не можешь контролировать".



"Речь о парне, который всегда доступен, поэтому он может вернуться довольно быстро. Кобби (Майну) отсутствует, Бруну отсутствует. Посмотрим. Оправданий быть не может, нам нужно выиграть следующий матч, и мы постараемся выиграть следующий матч", — цитирует Аморима Daily Mirror.