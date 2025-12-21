Майну пропустил матч с "Виллой" из-за травмы

Кобби Майну Названа причина, почему полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну пропустил матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье.

Казалось, дисквалификация Каземиро дает отличную возможность для Майну впервые в этом сезоне Премьер-Лиги получить место в стартовом составе "Юнайтед".

Однако на "Вилла Парк" Майну не оказалось даже среди запасных, и на сей раз главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим здесь не при чем — 20-летний англичанин получил травму икроножной мышцы.

"Он отправился к доктору. У него что-то случилось с икрой. Мы обследуем его, но этот матч он пропустит".

"Конечно, эта проблема случилась в неподходящее время — не только для команды, но и для него. Это напоминает о том, что нам нужно контролировать все, что мы можем контролировать, а остальное доверить судьбе".

"Он поправится через несколько недель. Я так думаю, но не знаю точно. Давайте сосредоточимся на игроках, которые здесь и которые готовы сыграть", — сообщил Аморим Sky Sports еще перед поражением 2:1.




21.12.2025

